Cine ¡Alita superó los $400 MDD en taquilla!

¡Un nuevo récord para Alita!

Alita: La última guerrera del Cyberpunk al fin superó la barrera de los $400 millones de dólares en su taquilla global, le tomó poco más de una semana más de exhibición a la historia de James Cameron y Robert Rodriguez en romper esa barrera, pero se convierte en todo un récord para cintas live action adaptadas de materiales japoneses.

La película en este momento ha superado las ganancias de Ghost in the Shell ($170 MDD) y Edge of Tomorrow ( $370 MDD), la cinta sigue estando técnicamente en números rojos ya que lo costoso de su producción ($170 MDD) requería generar más de $500 MDD en taquilla para salir adelante. A la fecha no se sabe si Alita tendrá una secuela pero al menos en México podemos seguir su historia en el manga publicado por SMASH Manga.

Alita: Battle Angel fue un hit en China, donde generó la mayor parte de su taquilla con 131 MDD, después le siguió USA con 82 MDD. Curiosamente Alita no tuvo el mismo desempeño en Japón donde sólo recaudó 7.6 MDD, una cantidad menor a lo realizado en Francia (16 MDD), Alemania (7.8 MDD), México (8 MDD), Rusia (12 MDD), Corea del Sur (16 MDD) y Reino Unido (11 MDD).

Fuente: Box Office Mojo.