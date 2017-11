Cine: COCO ya es la película más vista en México

COCO la más reciente producción animada realizada y distribuida por Disney PIXAR, se colocó como la favorita de los cinéfilos en México, ya que es una historia ambientada en nuestro país, además de retratar una de las festividades más tradicionales y que sin importar creencias, no es ajena para ningún mexicano, hablamos del Día de Muertos.

Teniendo esa festividad como clave y llevada de la mano de una narrativa clásica de PIXAR (ellos saben cómo conectar al público con sus historias) la película recrea casi a la perfección la tradición de las ofrendas, la importancia que tienen en la familia y la conexión que hacen entre las personas y sus seres queridos que ya no están entre nosotros.

Todo esto ayudó a que la cinta recaudará la cantidad de $854.38 millones de pesos llenando las salas de cine del país con 18.15 millones de asistentes en poco más de 3 semanas en cartelera.

Por el momento COCO sería la película más taquillera en México, aunque no hay que olvidar que vienen estrenos muy fuertes como Justice League y Star Wars: The Last Jedi, que seguramente atraerán la atención (y el dinero) de millones de asistentes y podrían superar el récord obtenido por COCO.