Cine “Deadpool 2”, el regreso del mercenario.

El regreso de las chimichangas.

Este 18 de Mayo se estrena Deadpool 2 en cines. En México abrirá a lo grande con más de 3,000 pantallas en varios formatos como son IMAX, doblada y subtitulada. Deadpool 2 marca el regreso el mercenario Wade Wilson, interpretado nuevamente por Ryan Reynolds. Después de la exitosa primer entrega del 2016 dónde Deadpool se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. A pesar de ser una cinta clasificación “C”.

Deadpool 2 está dirigida por David Leitch y está producida por 20th Centyury Fox, Marvel Entertainment, Genre Films y The Donners’ Company. El guión es obra de Ryan Reynolds, Paul Wernick, Rhett Reese, Rob Liefeld y Fabian Nicieza. En esta ocasión la historia sufre un poco del síndrome de muchos cocineros, pero al no tomarse en serio el humor levanta la trama.

Divertida pero suavizada…

Esta nueva entrega de Deadpool, se nota un cambio, no es tan sangrienta y tiene más comedia, se toma menos en serio y los chistes de la vida real y 4ta pared son frecuentes. Seguramente la cinta volverá a tener una clasificación “C” Actualización: La cinta ahora en México obtuvo una Clasificación “B-15” sieno más suavizada y menos transgesora que la primera. La historia funciona dentro de su mundo y es sin lugar a dudas muy entretenida, lo que dejará a los fans de Deadpool muy contentos.

En esta ocasión Wade Wilson, une fuerzas con varios mutantes muy particulares (formando la X-Force) para proteger a Russell, un niño problemático, que corre peligro a manos de un mutante del futuro llamado Cable.

Deadpool 2 se siente un poco desencajada a comparación de la primer entrega que tenía una historia más simple. En Deadpool 2, hay giros, cambios, más personajes, más presupuesto pero no termina de amarrar, pero eso no importa ya que no le quita lo entretenida.