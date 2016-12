Cine Descansa en Paz Carrie Fisher

El día de hoy falleció la actriz americana Carrie Fisher, famosa y querida alrededor del mundo por su popular personaje de la Princesa Leia en Las Guerras de las Galaxias. La actriz murió a lo 60 años después de permanecer en el hospital varios días debido a un paro cardiaco que sufrió en un vuelo de Londres a Los Angeles. La familia de la actriz informó en un comunicado el día de hoy que la actriz había fallecido a las 8:55 am.

Carrie Fisher además de ser actriz escribió cuatro novelas y tres memorias.

“She was Princess Leia to the world but a special friend to all of us. We will miss her dearly.” -Kathleen Kennedy https://t.co/E96OuqnFQL pic.twitter.com/lr0rm0sRxc

— Star Wars (@starwars) December 27, 2016