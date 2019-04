Cine | Detective Pikachu, Premier Mundial en Tokyo

El día de ayer se realizó la premier mundial de la película Detective Pikachu, y qué mejor lugar que Tokyo para hacerlo.

La «Alfombra Amarilla» se realizó en el barrio de Kabukicho que se encuentra en la zona Shinjuku y se pudo ver al cast principal de la película desfilar por la alfombra rodeados de fans y medios de prensa.

Welcome to the #DetectivePikachu Japan Yellow Carpet! #PikaPika ⚡️🖤 pic.twitter.com/QY8OW9QDzq

— POKÉMON Detective Pikachu (@DetPikachuMovie) April 25, 2019