Cine | Fallece Stan Lee a los 95 años.

Stan Lee, el hombre responsable de gran parte del Universo Marvel, falleció el esta mañana, informó la hija de Stan al portal TMZ.

Según reportes, una ambulancia acudió de emergencia a la casa de Lee en Hollywood Hills y lo traslado al centro médico Cedars-Sinai.

Lee había sufrido varias enfermedades en el último año: tuvo neumonía y problemas de visión.

Stan Lee comenzó Marvel con Jack Kirby en 1961 con The Fantastic Four. Después creo a los super héroes iconos de la cultura pop Spider-Man, Black Panther, The Incredible Hulk, X-Men, Iron Man y The Avengers entre otros erigiendo el imperio que Marvel es actualmente.

Via: TMZ