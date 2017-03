Cine: Gal Gadot visitará México antes del estreno de Wonder Woman

Gal Gadot, la actriz que interpreta a la Mujer Maravilla, junto a Chris Pine y la directora Patty Jenkins, visitarán la ciudad días antes del estreno global de MUJER MARAVILLA, la primera aventura cinematográfica de la icónica superheroína de Warner Bros. Pictures.

Durante su visita a México celebrarán con los fans y platicarán con la prensa mexicana sobre el estreno programado para el 2 de junio en los cines mexicanos.

Gal Gadot vuelve como protagonista de la épica aventura de acción, dirigida por Patty Jenkins (Monster y la serie de televisión The Killing). El reparto internacional que se une a Gadot incluye a Chris Pine (la saga de Star Trek), Connie Nielsen (The Following, Gladiador), Robin Wright (La chica del dragón tatuado y la serie original de Netflix House of Cards), David Thewlis (la saga de Harry Potter, La teoría del todo), Danny Huston (Furia de titanes, X-Men Orígenes: Wolverine), Elena Anaya (La piel que habito), Ewen Bremner (Exodus: dioses y reyes, El expreso del miedo) y Saïd Taghmaoui (La gran estafa americana).

Sinopsis:

Antes de ser Mujer Maravilla, era Diana: princesa de las Amazonas entrenada para ser una guerrera inconquistable, que ha vivido en una isla paradisíaca escondida. El día que un avión choca en la playa de la isla, Diana conoce por primera vez el conflicto masivo que vive el mundo exterior, gracias al piloto estadounidense que tripulaba la nave. Es entonces cuando ella decide dejar su casa, bajo la creencia de tener el deber de detener esa amenaza del mundo. Mientras se une a la batalla con otros soldados, en una guerra que terminará todas las demás, Diana descubrirá todos sus poderes… y también su verdadero destino.

Via: Warner Bros. Pictures