Cine: ‘Guardians of the Galaxy 3’ podría llegar en 2020

El pasado 13 de Enero un usuario de Twitter preguntó a James Gunn, si habrá una 3er película de Guardians of the Galaxy a lo que el director contestó que en 2020 llegará una nueva película.

Is there going to be a guardians of the galaxy 3? @JamesGunn

