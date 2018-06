Cine “Han Solo” se hunde en la taquilla.

La más reciente cinta de Star Wars, Han Solo (lee nuestra reseña aquí), se ha convertido oficialmente en un fracaso para Disney. A 11 días de su estreno, la historia de origen de Solo ha recaudado sólo 151 millones de dólares en USA y 267 millones en todo el mundo. Muy atrás de los resultados dados por Rogue One en el mismo tiempo.

Crónica de un muerte anunciada…

Sólo ha tenido un tibio recibimiento en taquillas. El boca en boca no ayuda y una parte de los fans más acérrimos de la saga siguen enojados con Disney por The Last Jedi. El resultado es que la caída de la cinta ha sido enorme semana tras semana. Si bien el título se mantiene en el primer lugar de taquilla en Estados Unidos y en otros territorios, el resultado ha sido muy bajo a comparación de lo que se tenía esperado y proyectado. Más tomando en cuenta los $250 millones de dólares que costó producirla.

Han Solo estuvo plagada de polémica desde su desarollo, y es que el director Ron Howard tuvo que volver a filmar más del 80% de la cinta. Esto fue porque el producto original realizado por los directores Phil Lord y Christopher Miller era demasiado cómico y pareció no agradarle a los ejecutivos de Disney.

Al final del día parece que Disney tampoco tenía muchas esperanzas en el título, ya que la campaña publicitaria fue bastante ligera a comparación de lo que nos tiene acostumbrados con otros filmes.

Seguramente este descalabro hará que Disney se replante un poco la estrategia que tenía de historias spin off de Star Wars… ¿O no?