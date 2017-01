Cine Hollywood interesado en live action de Attack on Titan

Al parecer tendremos una nueva cinta de Attack on Titan en el futuro y es que Warner Bros está interesado en realizar una adaptación al cine del manga de Hajime Isayama. Según el sitio Deadline, la productora está en el proceso de negociar los derechos para su adaptación a cine y tiene a David Heyman (Fantastic Beast and where to Find Them) trabajando en esto.

Sin lugar a dudas sería interesante ver un live action de Attack on Titan tomando en cuenta que las películas japonesas del 2015 fracasaron espectacularmente en el país nipón y fueron imposibles de vender al resto del mundo. Ahora sólo será cuestión de esperar para ver si este proyecto despega o queda enlatado como muchos otros títulos.

Actualización: Kodansha anunció que “la información reportada en Deadline es incorrecta”, lo cuál puede significar que están viendo esta propiedad con otro estudio…

