Cine: Justice League podría ser la última película de Batfleck

La película de La Liga de la Justicia está a punto de salir (o ya salió, dependiendo de si estás leyendo esto antes o después de noviembre 17). Lo cierto es que será la primera vez que veamos a tantos superhéroes de DC al mismo tiempo… lo otro que no necesariamente es cierto pero si muy posible es que quizás esta sea una de las últimas películas de Ben Affleck interpretando al Cruzado Encapuchado.

Esto se debe a que casi casi que desde que inició su rol bajo el manto del murciélago, Ben Affleck poco a poco se ha ido desligando e incluso desinteresando de este. La película de Batman originalmente iba a ser escrita, dirigida y protagonizada por él, sin embargo Warner luego trajo a Matt Reeves para dirigir y resulta que él también esta reescribiendo esta cinta. Lo más nuevo respecto a este embrollo de Batfleck es que en una entrevista con USA Today, el actor comentó que “es algo que está contemplando” cuando le preguntaron de su futuro en la nueva trilogía de películas de Batman. Además, él también agregó que “tu no lo haces para siempre, así que quiero encontrar una manera interesante y elegante para salir” refiriéndose a su estancia como Batman.

Ahora bien, definitivamente esto no es conclusivo respecto a que si Ben Affleck continuará o no como el murciélago, sin embargo es un indicativo bastante fuerte de que ya ha considerado como salir de ese papel y que SI es incierto su futuro para las nuevas películas dirigidas por Matt Reeves. Recordemos que Ben es el actor más viejo entre la Liga de la Justicia con 45 años, 7 años mayor que Jason Momoa, el siguiente más viejo. Así que, considerando lo activas y demandantes que son las películas de superhéroes, quizás su edad no le permita mucho más; y si eso lo agregamos al hecho que cada vez es más ambigüo con sus respuesta… es posible que si veamos un futuro donde Batman sea interpretado por alguien más.

