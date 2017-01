Cine | Kuroko no Basuke NEW GAME muestra su primer teaser trailer

El sitio oficial de la película Kuroko no Basuke LAST GAME, pelicula que adapta el manga Kuroko no Basket Extra Game, de Tadatoshi Fujimaki, comenzó a transmitir el pasado viernes, el primer trailer de la película, y en éste se puede escuchar la canción Glorious Days del grupo GRAN RODEO

Ya les habíamos hablado de Kuroko no Basuke LAST GAME, película que se estrenará en cines japoneses el próximo 18 de Marzo.

Via: ANN