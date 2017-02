Cine | La película de Prisma Illya ya tiene título

La cuenta oficial de Twitter de la serie Prisma Illya, anunció este viernes el titulo que llevará película, éste será: Gekijōban Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya Sekka no Chikai (Movie Version Fate/kaleid liner Prisma ☆ Illya: Oath of the Fan-Tailed Warbler).

La película aun no tiene fecha de estreno.

Fate/kaleid liner Prisma Illya 3rei!! , es la cuarta temporada de la adaptación animada del manga homónimo creado por Hiroshi Hiroyama, fue en el final de ésta que se anunció que la película estaba en camino.

Cada una de las temporadas se estreno de manera anual, comenzando en 2013 y hasta 2016; cada una de las temporadas fue transmitida por Crunchyroll de manera simultánea a su estreno en Japón; Sentai Filmworks distribuirá las primeras 3 series en formato casero para Norte América.

Via: ANN