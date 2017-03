Cine | La película Kokoro ga Sakebitagatterunda tendrá adaptación live action

La película animada Kokoro ga Sakebitagatterun Da (The Anthem of the Heart) tendrá una adaptación live action, y la película se estrenará el próximo 22 de Julio en cines de Japón.

El reparto incluye a:

Kento Nakajima como Takumi Sakagami

Kyōko Yoshine como Jun Naruse

Anna Ishii como Natsuki Nitō

Ichirō Kan como Daiki Tasaki

Sinopsis:

La historia de “Kokosake” se centra en una niña llamada Naruse Jun, quien desea externar sus sentimientos, sin embargo siempre que lo hace, la gente termina herida por sus palabras. Jun hace un trato con un hada el cual impide que hable de nuevo y así no lastimar a la gente. Siete años más tarde en sus años de instituto su vida tiene un cambio, ya que Jun conoce la amistad y la música.

Naoto Kumazawa esta a cargo de la dirección. y la producción de la película comenzó este Jueves en Chichibu, ciudad en donde la historia se desarrolla.

La película animada, se presentó en México, dentro del Konnichiwa Festival en su edición 2016.

Via: ANN