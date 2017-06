Cine: Melanie: Apocalipsis Zombi llegará a cines mexicanos

Melanie: Apocalipsis Zombi o mejor conocida por la novela titulada “ The Girl with All the Gifts” es una película británica ambientada en un mundo post-apocalíptico donde la acción y el drama serán las piedras angulares para narrar esta historia. Gracias a la narracion de Mike Carey el autor de la novela, ya que es muy conocido por su faceta de escritor y guionista de cómics (concretamente es el guionista de la serie X-Men Legacy) y de muchas otras como Hellblazer, 2000AD, Neverwhere de Neil Gainman etc. Promete que esta experiencia de zombis sera algo sin igual.

Sinopsis :

En un futuro apocalíptico, el mundo es asediado por una extraña enfermedad que convierte a las victimas en insaciables zombis. La única oportunidad de salvación reside en un grupo de niños que son inmunes a los efectos de la extraña enfermedad. Los pequeños son estudiados mientras los científicos intentan buscar una cura. Melanie una de estas niñas destaca sobre estos y provocará que el futuro de la raza humana dependa de ella.

La cinta llegará este próximo 14 de Julio a de México y sera exhibida en las salas de Cinemex.