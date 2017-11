Cine: No Game No Life Zero recauda 700 milones de yenes

La página oficial del anime No Game no Life anunció el pasado viernes, que la película No Game No Life Zero ha recaudado 700 millones de yenes (poco más de 6 millones de dólares) hasta el 30 de Septiembre, fecha en la que la película salió de exhibición.

La película en formato DVD y Bluray saldrá a la venta en Japón el próximo 23 de Febrero.

No Game No Life Zero, se estrenó en Japón el pasado 15 de Julio en 61 cines, para luego llegar a 178, teniendo funciones en formato 4DX en 48 de ellos a partir del 9 de Septiembre.

Via: ANN