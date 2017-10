Cine: Nuevas imágenes promocionales de PACIFIC RIM:UPRISING

Una de las películas que causó sensación desde que revelo las primeras imágenes promocionales y trailers fue sin duda, PACIFIC RIM, siendo comparada con muchísimos animes del genero mecha, y dió mucho más de que hablar cuando el director Guillermo del Toro, dijo a los medios que él no había visto muchas de las obras con las que la película era comparada.

Al final todo el hype que se generó alrededor de la cinta no sirvió de mucho ya que si bien mucha gente estaba a la espera de lo que ofrecería, la realidad fue que no fueron suficientes los espectadores (almenos en América) para recuperar los 190 millones de dólares que costó la producción, afortunadamente ahí no acabó la historia y China y sus nada despreciables 111 millones de dólares, salvaron lo que muchos creían sería una película que quedaría en el olvido (tal vez si quedará en el olvido) pero la historia no terminó ahí, sumando lo recaudado en China, México, España y todos los países en los que se presentó la producción, lograron rescatar el trabajo de Del Toro de caer al abismo y hasta una secuela de la película se esta realizando.

La secuela llevará por título PACIFIC RIM: UPRISING y será John Boyega junto con Scott Eastwood quienes llevarán el rol principal en esta nueva producción; y son ellos quienes aparecen en las nuevas imágenes promocionales.

Además de las imágenes de los protagonistas se reveló otra, con menos detalles pero que emocionará a todos los fans de la primer película.

El estreno de la película está planeado que sea el próximo 23 de Febrero de 2018 (para Estados Unidos) aún no hay fecha para su estreno internacional, aunque seguramente no tardaran en anunciarlo.