Cine Nuevo trailer de “Guardians of the Galaxy Vol. 2”

La noche de ayer fue presentado el nuevo trailer de Guardians of the Galaxy Vol. 2 en el programa de televisión americano Jimmy Kimmel Live!, en esta ocasión Star-lord, Gamora, Drax, Rocket Raccoon y Baby Groot estarán acompañados de Yondu, Nebula y Mantis para seguir causando destrozos en el espacio. James Gunn repite como director de la franquicia, la secuela de Guardians of the Galaxy se estrenará en el mundo el próximo mes de Mayo 2017.

