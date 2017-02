Cine ¡Nuevo trailer para Ghost in The Shell!

Hoy nos despertamos con un nuevo trailer de Ghost in the Shell, en el cuál nos deja ver un poco más de la trama que tomará la cinta en la versión Hollywoodense estelarizada por Scarlett Johansson, por lo que podemos ver Ghost in the Shell será una cinta muy entretenida que si todo sale bien atraerá tanto a los fans de la franquicia como a los que nunca han escuchado hablar de Major y sus aventuras.