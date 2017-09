Cine Nuevo vistazo de la película de Lara Croft

La película de Tomb Raider llegará a pantallas de cine el próximo 2018 y al parecer va quedando bastante bien, o al menos eso podemos decir con las nuevas imágenes que se dieron a conocer en la revista Empire por Warner Bros Pictures.

La cinta la cuál es dirigida por Roar Uthaug (The Wave) y escrita por Geneva Robertson-Dworet (Transformers: The Last Knight) estará basada en el juego reboot de la franquicia Tomb Raider (2013). Entre los actores que participarán en la producción se encuentran Alicia Vikander, Dominic West, Walton Goggins y Daniel Wu. La fecha tentativa para el estreno de Tomb Raider es Marzo 16 del 2018.

Vía: Coming Soon.