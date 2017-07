Cine: Primer imagen promocional de la película ‘Ready Player One’

Ready Player One, es una novela de ciencia ficción escrita por Ernest Cline, la cual será llevada a la pantalla grande por Warner Bros. siendo dirigida y producida por Steven Spielberg.

Hace unas horas, a través de Entertainment Weekly se dió a conocer la primer imagen promocional de la película, que se estrenará en Marzo de 2018; en un inicio la fecha de estreno para está cinta sería el 15 de Diciembre de 2017, sin embargo se reprogramó para no coincidir con Star Wars Episode VIII: The Last Jedi.

Sinopsis:

Es el año 2044 y el mundo es un desastre. Las fuentes de energía fósiles están prácticamente agotadas y el precio del combustible está por las nubes. En medio de una enorme depresión a nivel mundial la mayoría de la gente subsiste como puede. Sin embargo un videojuego de realidad virtual llamado OASIS proporciona la vía de escape que las personas necesitan. La gente dedica más tiempo al juego que a la vida real misma. El juego ofrece todas las posibilidades imaginables y cualquier cosa es posible.

El creador de OASIS es un enorme fan de los años 80, así como un fantástico programador de videojuegos que amasa una inmensa fortuna con su compañía GSS, que tiene como obra maestra OASIS. Tras su muerte se anuncia en un vídeo que el juego contiene un Huevo de pascua. Quien lo encuentre heredará toda su fortuna.

El tiempo pasa hasta que tras cinco años Wade Watts, quien decide como tantos otros lanzarse a la carrera para encontrar el Huevo de Pascua, de pronto logra resolver uno de los rompecabezas que le acerca más a su meta.

La competición es encarnizada entre los Sixers, los empleados de una empresa llamada IOI que pretende hacerse con el control de OASIS, y los Gunters, todas las demás personas, sea individualmente o en clanes.

Así comienza una carrera frenética en la que la única solución para sobrevivir es ganar.

Via: Entertainment Weekly