Cine: Primer video promocional de Pacific Rim: UPRISING

La cuenta oficial en Twitter de la película Pacific Rim: UPRISING publicó el primer video promocional de la película, en donde podemos ver un Jaeger (con un diseño muy familiar), teniendo a John Boyega como protagonista.

What is a Jaeger? It's you, times a thousand. Now accepting pilot applications at https://t.co/wmtSHdTiHq. #PacificRimUprising pic.twitter.com/NUaOoRQf8t

— Pacific Rim (@PacificRim) July 20, 2017