Cine Primeras fotos de Tomb Raider (2018)

Ya comenzó la producción del reboot en cine de Tomb Raider y el periódico The Daily Mail dio a conocer las primeras imágenes de la Ganadora del Oscar, Alicia Vikander (Ex Machina, The Danish Girl), caracterizada como Lara Croft. Vikander será acompañada por Dominic West, Daniel Wu, y Walton Goggins. Roar Uthaug dirigirá la cinta con guión de Geneva Robertson-Dworet (Transformers: The Last Knight) y estará basada en el juego Tomb Raider del 2013. Se tiene planeado que la cinta se estrene en Mayo del 2018.

¿Qué les parece?

🔸🔹 Alicia Vikander on set of Tomb Raider!!! pic.twitter.com/SV2NVXNdwX — AliciaVikander Daily (@AliciaVikanderD) February 6, 2017

Vía: Coming Soon.