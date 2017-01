Cine Reseña “Animales Nocturnos”

Si les gusta el buen cine, les recomendamos “Animales Nocturnos” un intenso thriller americano, escrito y producido por Tom Ford y basado en la novela “Tony y Susan” de Austin Wright. La cinta es protagonizada por Amy Adams y por Jake Gyllenhaal quienes interpretan a Susan y a Edward, una pareja de ex-maridos en una historia que se cuenta y se entremezcla en una novela de ficción, el pasado de ambos y la vida real. Violenta, inteligente e intensa.

Susan y Edward fueron alguna vez marido y mujer, poco a poco el amor escapa cuando Edward decide ser novelista y su trabajo de inicio no es muy bueno, Susan bajo la presión de su elitista madre lo abandona de la manera más cruel y no saben el uno del otro si no hasta años después cuando Edward le hace llegar el manuscrito de la novela que publicará en breve, “Animales Nocturnos”, mientras Susan la lee y queda atrapada por la violenta y dramática historia recuerda esos momentos que la hicieron feliz con Edward y las decepciones de su vida, reflexiona sobre el presente y cuestiona su futuro. Poco a poco se da cuenta de que este libro además de contener una dedicatoria viene plagado de venganza. Una fría y meticulosa historia que tienen que ver.