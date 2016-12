Cine Reseña: Hasta el Último Hombre…

Un soldado sin fusil por convicción propia. Hacksaw Ridge (Hasta el último hombre) es una cinta de guerra que nos muestra la vida de un soldado muy particular, Desmond Doss, un americano que por sus convicciones religiosas se rehusa a cargar un arma, pero decide enlistarse al ejército para participar como médico en la segunda guerra mundial. Fuera de la parte bélica, la película es una biografía de Doss que nos muestra con pocas escenas su niñez, juventud, su relación con sus padres y como conoce a la chica que se convertiría en su esposa y que lo influenciará a aprender medicina.

La cinta es dirigida por Mel Gibson y en ella vemos que no ha perdido el toque para mostrarnos una historia cruda y ultra violenta que no tiene miedo de mostrar los horrores de la segunda guerra mundial. Hacksaw Ridge está basada en un documental sobre la vida de Doss y en esta adaptación el personaje principal está interpretado por un encantador Andrew Garfield que con una sonrisa, coraje y corazón se abre paso en el ejército para cumplir su deber como ciudadano y servir en una guerra. Las actuaciones son increíbles, si bien la mayor parte del filme recae en los hombros de Garfield, Sam Worthington y Vince Vaughn lucen constantemente como los rudos militares que hacen la vida de Doss un infierno por creer que su postura de no portar armas es equivalente a cobardía.

Calificación: ★★★★☆

“Hasta el último hombre” es una constante dosis de adrenalina con secuencias de acción sumamente realistas y crudas, el único defecto que tiene, posiblemente es la duración ya que sobrepasa 2 horas y se centra más en retratar el realismo de la guerra que en los posibles conflictos morales de Doss o de los demás personajes quienes no son desarrollados ya que el reflector se centra en el personaje de Garfield. Al final más que una cinta de guerra es un homenaje a un ser humano que logró algo increíble.