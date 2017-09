Cine Reseña: “It” ¿Es mejor que la original?

“IT” de 2017 o “Eso” como se le conoce en Latinoamérica , es una adaptación fílmica del clásico literario de Stephen King, el cual lanzó este libro de terror en el año de 1986 y que cuenta la historia de un grupo de niños que son aterrorizados por un monstruo que aparece cada cierto tiempo en el pueblo de Derry y que se alimenta de humanos a los cuales atormenta con sus peores miedos.

En su versión anterior a este filme fue Tim Curry quien se encargó de darle vida al payaso asesino y aunque el fue el único que destacó en su tiempo eso no pasa en esta nueva versión donde el elenco en su totalidad hacen un excelente trabajo al momento de actuar, en especial Bill Skarsgård (Hemlock’s Groove, Atomic Blonde) quién encarna en esta ocasión al terrorífico payaso Pennywise, así mismo el grupo de chicos que protagonizan la película te encantarán y te encariñarás con todos ellos, haciendo que la tensión de la película funcione de una manera natural.

“IT” como tal no causa tanto terror como lo imaginaríamos, ya que evidentemente ya no somos niños (si le dan una revisada a la cinta original de 1990 se darán cuenta que esta tampoco les dará miedo), pero It es un buen remake de la mini serie de televisión ahora con toda la espectacularidad y presupuesto de la pantalla grande, con dosis de horror, misterio y aventura creando un filme muy dinámico que atrapa tu atención en todo momento para saber que es lo que pasará con el grupo de niños que son atemorizados por el ente maligno.

Los efectos especiales son geniales, ya que aparecen justo en el momento que lo tienen que hacer y se ven muy reales, haciendo que las situaciones a las que se enfrentan los protagonistas se vuelvan muy incómodas esto sin dejar de lado los momentos cómicos y que son uno de los grandes atractivos de la película

“It” funciona y es sin lugar a dudas uno de los mejores remakes de una historia de los 90’s, hace gran uso de los ambientes que presenta así como de la narrativa la cuál se va llevando a cabo sin hacer uso exagerado de los clásicos Jump Scares para hacer que la gente se exalte y confunda eso con miedo real.

“It” es una gran cinta que no puedes dejar de mirar este fin de semana y en la que pasarás una gran experiencia: