Cine | Reseña – Nacido para ser Rey

El fin de semana llega a las pantallas de cine una película hecha para disfrutarla en familia: Nacido para ser Rey (The Kid Who Would Be King), una aventura fantástica que se sale del molde que han creado historias como Harry Potter.

Una película que sale del convencionalismo de las películas fantásticas actuales, para regresar a el esquema de las cintas de la década de los 80’s e inicios de los 90, que nos hicieron fantasear cuando éramos niños.

La historia comienza con un chico llamado Alexander, que vive con su madre y está en su primer año de secundaria; como es costumbre, no está solo, cuenta con su inseparable amigo Bedders, chico de origen hindú al que le encanta la magia. Como cualquiera podría imaginarse, ellos son el blanco perfecto de los bravucones de la escuela.

Todo cambia cuando Alex, entra en un terreno en el que están demoliendo un edificio y en una columna está clavada una espada, él sin dudarlo la toma por el mango y la saca, a partir de aquí ya sabemos que va a pasar (si el cliché del Rey Arturo), sin embargo visto desde una perspectiva diferente a como nos lo han contado una y otra vez.

No podía faltar la intervención de Merlín, un poderoso mago que será el guía de Alex en esta aventura, que será todo un reto para el nuevo Rey, y sus caballeros (si, también hay caballeros) que se enfrentarán a Morgana y a un enorme ejército que podría llevar a Londres e incluso al mundo a un futuro de esclavitud.

Una película para toda la familia

La película nos muestra el paso de cualquier niño hacia la adolescencia, momento en que debe dejar ciertas actitudes para empezar a madurar, una etapa que puede ser muy confusa, pero que al mismo tiempo te lleva a descubrir quien eres y lo que deseas para el futuro.