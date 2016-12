Cine Reseña: Pasajeros, una perturbadora historia de amor.

No voy a negarlo, cuando vi el primer trailer de Passengers me emocioné, tenía muchas ganas de ver a Jennifer Lawrence y a Chris Pratt en este Sci-Fi de alto presupuesto. En los trailers nos manejan a Passengers como la historia de amor/acción que surge en la adversidad, mientras es aderezada con el encanto de travesía espacial. Dos personas solitarias que se encuentran solas en una nave espacial dónde despiertan de hibernación 90 años de lo previsto, se conocen, hacen click y se enamoran. Una historia de amor interesante para todos ¿No? Supongo que eso pensaron los ejecutivos de Sony.

Sin un punto particular la historia de amor hubiera sido normal, una especie de Titanic en el espacio. Uno de los problemas de Passengers es que la cinta intenta ser una mezcla de romance /Sci-fi / Horror Psicológico pero al no terminar por definirse en que quiere ser deja ir múltiples oportunidades, lo más interesante hubiera sido que se fueran por el lado del horror. Pero el hubiera no existe y por eso esta cinta ha recibido críticas mixtas y polarizantes, a continuación ya hablaremos con spoilers de lo que hace esta cinta algo que nos deja un sabor agridulce, una historia dónde si la vemos por el lado bueno no es más que una historia de amor promedio con mucho dinero en efectos especiales y si la vemos por el lado malo es una cinta muy problemática.

Passengers se sitúa en la nave espacial Avalon, la cuál transporta a 5,000 humanos para habitar el mundo Homestead II, uno de esos pasajeros es Jim (Chris Pratt) un mecánico que despierta 90 años antes de lo previsto por un desperfecto en la nave, cuando se da cuenta que está sólo y que no puede regresar a hibernación se dedica a disfrutar de los lujos de la nave interestelar, haciendo uso de las instalaciones, la comida gratuita y la diversión que esta ofrece. Obviamente este paraíso no dura para siempre y su personaje se empieza a desquiciar, cuál naufrago estelar descuida su aspecto personal, deja de usar ropa y hasta en algún punto de la película contempla el suicidio.

Esta podría haber sido una película más atrevida y más oscura… pero no, en cambio nos presenta a un personaje aterrado con la soledad y con el hecho de morir solo, al grado que se obsesiona con otra pasajera, la atractiva escritora Aurora Lane (Lawrence) y empieza a investigar sobre ella, lee sus obras, y en un punto el cree estar enamorado de ella, al grado de que decide que será su compañera en la travesía condenándola a una vida de soledad a su lado, claro esto sin hacerle saber que él es el causante de que se haya despertado 89 años antes de llegar a Homestead II. Esta parte pudo haber sido mucho más interesante pero la reacción de Aurora se limita a dos secuencias y dónde al final del día Jim es presentado como un buen tipo, con buen corazón y no como un acosador egoísta que decidió arrebatarle su futuro a otra persona.

Más desperfectos comienzan a aparecer en la nave y al final del tercer acto Jim y Aurora tienen que cooperar para salvar a las 5,000 personas que viajan dentro de la nave, Jim se sacrifica y Aurora termina salvándolo a él en este extraño romance al más puro estilo de Síndrome de Stockolmo dónde los deseos y necesidades de Jim así como su decisión de despertar a Aurora son pintados con una gran brocha de romanticismo, y dónde Aurora decide hacer una vida junto con el romántico acosador y olvidarse de sus sueños de ser la primer persona en ir y regresar de una colonia.

Calificación: ★★☆☆☆

Si vemos la cinta con un filtro hacia la cinta de ciencia ficción Passengers es bastante entretenida, pero como historia de amor es muy perturbadora. Posiblemente lo más perturbador de todo es que se nota que lo ejecutivos se dieron cuenta de lo que hacían pero lo disculpan todo en nombre del amor verdadero. ¿Me pregunto si la audiencia sería tan benevolente con Jim si este fuera menos atractivo o menos carismático que Chris Pratt?