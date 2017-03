Cine Reseña: Sing, La última película del año que DEBES de ver.

Dejémonos de tonterías y vamos al grano, si ya viste los tráilers de esta película debemos decirte que no has visto absolutamente nada de todo lo que ofrece la cinta. Sing es una gran película animada que no te puedes perder en esta navidad para terminar el año de la mejor manera.

Sing es la séptima película del estudio Illumination Entertainment , creadores de “Mi Villano Favorito”, en esta cinta musical de animación se nos cuenta la historia de Buster Moon, el cual es un Koala propietario de un teatro al cual no le ha ido nada bien y que es amenazado con cerrar sus puertas si este no paga la renta, para esto, el koala idea un plan con el cual darle nueva vida a su pobre teatro iniciando un concurso de canto en el que el ganador recibirá una importante suma de dinero y él el reconocimiento que merece y el derecho a quedarse con el teatro que le heredó su padre.

La película cuenta con una animación increíble donde cada uno de los personajes transmite todas y cada uno de sus emociones y preocupaciones a la perfección, mostrándonos siempre la historia de cada uno de ellos y las motivaciones que tienen para participar en dicho concurso planeado por el panda.

Lo mejor de Sing es que no sólo se centra en la historia de los animales dentro del concurso sino que todos los demás personajes secundarios presentados son parte esencial de la cinta, desde Buster organizador de todo esto hasta su secretaria la cual es un camaleón con un problema en su ojo de vidrio, los chistes están bien posicionaros y no son nada exagerados, lo cual hará que tanto chicos como adultos la pasen genial viendo esta cinta que atiende a todo tipo de público.

La música la cual es la parte más esencial y fundamental de Sing es lo mejor de todo ya que nos esperan más de 65 canciones presentándonos canciones de artistas que van desde Katy Perry , Lady Gaga , The Beattles, Frank Sinatra y hasta Kiary Pamyu Pamyu hace su aparición prestando una de sus canciones a un grupo de tanukis demasiado Kawaiis, pero Sing no se conforma con utilizar y adaptar las canciones a los personajes, si no que va más allá introduciendo arreglos de las mismas como es el caso de “Shake it Off” de Taylor Swift con toques de Dub Step interpretada por la cerdita Rosita y no sólo eso , ya que hasta canciones originales y propias hacen su aparición como la de Scarlett Johanson que dobla al personaje de Ash, una puercoespín rockera y que con su propia voz le da vida a la canción de “Set it All Free” que es simplemente genial.

Todas estas canciones harán que te sientas como si de un concierto se tratara y más la parte final, lo malo de todo esto es que a Universal se le hizo buena idea doblar al español la canción de que canta Scarlet Johanson y la cual se queda muy por debajo de la versión original, te recomendamos ampliamente ver Sing en su idioma original ya que es de esta manera en la que tu experiencia será completa escuchando las voces de Scarlett Johanson, Reese Whiterspoon, Matthew McConaughey, Taron Egerton,Tori Kelly y Seth Macfarlane

Si quieres escuchar el Soundtrack con todas las canciones y arreglos te dejamos el link de Spotify en el cual ya está disponible todo este material.

Calificación: 🌟 🌟 🌟 🌟 🌟

Sin duda alguna Sing es un gran estreno que llega para cerrar con broche de oro este 2016, una película que te recomendamos de sobre manera ver en su idioma original y con la cual pasaras un gran rato de diversión ya sea que vayas con tu novia, amigos o familia, todos la pasarán increíble,