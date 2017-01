Cine | Se anuncia a los nominados a los “Oscares” Japoneses

La Asociación del Premio de la Academia Japonesa, anunció este lunes a los nominados para la entrega anual de los Premios de la Academia Japonesa (un equivalente a los Oscares), y destacan las 5 películas nominadas a película animada del Año:

Kimi no Nawa (Your name)

Koe no Katachi (A Silent Voice)

Kono Sekai no Katasumi ni (In This Corner of the World)

Rudolph to Ippaiattena

One Piece Film Gold

Además, Shin Gojira, película de Hideaki Anno y Shinji Higuchi, está nominada como Película del Año. Ambos directores Anno y Higuchi además están nominados para Director del Año, junto con Makoto Shinkai, éste ultimo incluso fue nominado para Guión del Año por su más reciente película Kimi no Nawa (Your Name), cinta que igualmente logó que RADWIMPS fuera nomiado como Logro Excepcional, gracias a que el grupo realizó el tema de esta película, compitiendo en esa misma categoría llega Kono Sekai no Katasumi ni (In This Corner of the World) gracias al trabajo de kotringo.

Otras categorías en las que está nominada Shin Gojira son:

Actuación Excepcional del Actor Principal ( Hiroki Hasegawa )

) Actuación Excepcional de la Actriz de Reparto ( Satomi Ishihara and Mikako Ichikawa )

and ) Actuación Excepcional en Música ( Shiro Sagisu )

) Actuación Excepcional en Cinematografía (Kōsuke Yamada)

Actuación Excepcional en Dirección de Iluminación (Takayuki Kawabe)

Actuación Excepcional en Dirección de Arte ( Yuji Hayashida , Eri Sakushima)

, Eri Sakushima) Actuación Excepcional en Grabación de Audio ( Jun Nakamura , Haru Yamada )

, ) Actuación Excepcional por Edición ( Hideaki Anno , Atsuki Sato )

Suzu Hirose se encuentra nominada por su Actuación Excepcional como Actriz Principal gracias a Chihayafuru: Kami no Ku, Mackenyu recibió la nominación como Revelación del Año igualmente por Chihayafuru: Kami no Ku y por Chihayafuru: Shimo no Ku.

La Asociación del Premio de la Academia Japonesa, es un grupo comparable a la Asiosación de Premios de la Academia Americana de las Artes y Ciencias, y presentan su entrega de premios cada año. Todos los nominados reciben Premios a la Excelencia, sin embargo el mejor de cada categoría es presentado en una ceremonia el día 3 de Marzo en el Hotel Grand Prince New Tanakawa en Tokyo.

Las películas que fueron elegidas para la reciente nominación, se estrenaron entre el 16 de Diciembre de 2015 y el 15 de Diciembre de 2016.

Como dato curioso, la categoría Animación del Año, fue creada hace apenas 10 años, teniendo a Studio Ghibli como el rival a vencer en cada una de las ediciones en las que este premio se ha entregado. Las películas ganadoras en ediciones anteriores son:

Bakemono no Ko (The Boy an The Beast)

(The Girl Who Leap Through Time)

(Tekkokinkreet)

Ponyo

Summer Wars

Karigurashi no Arriety (The Secret World of Arietty)

Kokuriko-zaka kara (From Up On Poppy Hill)

Ookami Kodomo no Ame to Yuki (Wolf Children)

Kaze Tachinu (The Wind Rises

Doraemon: Stand By Me

Studio Ghibli además ha ganado la categría de Película del Año gracias a : Mononoke Hime no Monogatari y Sen to Chihiro no Kamikakushi (Spirited Away).

Via: ANN