Cine | Se anuncia fecha de estreno para la película Mahōka Kōkō no Rettōsei’

La página oficial de la película Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei: Hoshi o Yobu Shōjo (The Irregular at Magic High School The Movie: The Girl Who Calls the Stars) mostró una nueva imagen el pasado jueves, y reveló que la película se estrenará en cines de Japón, el próximo 17 de Junio. El staff detrás del proyecto anuncio ésta fecha durante una transmisión en Niconico el mismo día.

La preventa de boletos comenzará el próximo 18 de Febrero, y tendrán un costo de 1500 yenes (13 U$D) cada uno, y estarán acompañados por un posterde un poster de la más reciente imagen promocional.

El staff de la película, habia mostrado una imagen el pasado mes de Octubre.

En la película conoceremos a un nuevo personaje, llamada Kokoa, quien desertó de la base de la Armada Nacional de Defensa y terminó en protección de Miyuki. Su apariencia es la de una niña, sin embargo su verdadera personalidad es aún desconocida.

Tsutomu Satou, autor de las novelas ligeras, esta a cargo del guión, de esta que será una historia original.

La historia de desarrolla en las vacaciones de verano, donde Tatsuya y su hermana Miyuki han completado su primer año en la “escuela de magia” y viajan a una isla en el archipiélago Ogasawara, no ha pasado mucho tiempo desde que comienzan su descanso, cuando aparece ante ellos Kokoa, quien abandonó la base Naval y le dice a Tatsuya su deseo.

Via: ANN