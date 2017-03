Cine | Se estrena nuevo trailer de Kuroko no Basket: Last Game

La página oficial de la película Gekijōban Kuroko no Basuke Last Game (Kuroko’s Basketball The Movie: Last Game), adaptación del manga Kuroko no Basuke: Extra Game de Tadatoshi Fujimaki, comenzó a transmitir un nuevo trailer con 2 versiones diferentes; y en ambas versiones se puede escuchar el tema Glorious Days de GRANRODEO.

La película se estrena en japón el próximo 18 de Marzo.

Via: ANN