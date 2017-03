Cine | Se revela nuevo trailer para la película de Mahouka

En una presentación durante el Dengeki Game Festival 2017, evento que se realizó en Tokyo este domingo, se revelaron más detalles de la película Gekijōban Mahōka Kōkō no Rettōsei: Hoshi o Yobu Shōjo (The Irregular at Magic High School The Movie: The Girl Who Calls the Stars) incluidos más miembros del cast además de una nueva imágen promocional.

El sitio oficial comenzó a transmitir un nuevo video promocional; en el que se puede escuchar un fragmento de la canción principal de la película; “Speed Star” tema interpretado por GARNiDELiA; grupo que también estuvo a cargo del segundo opening de la serie.

Aquellos que adquieran sus boletos en preventa el próximo 25 de Marzo obtendrá un folder plástico,

