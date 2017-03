Cine | Se revela trailer de la película No Game, No Life Zero

La página web de la serie No Game, No Life, comenzó a transmitir este viernes, el primer teaser trailer de la película No Game No Life Zero. Además se reveló que el equipo que trabajó en la serie regresará para participar en esta producción y se mostró la primer imagen promocional.

La única pista sobre el estreno menciona que la película se estrenará en algún momento de 2017, pero no dice más.

Los seiyus que regresan para participar en la película son:

Yoshitsugu Matsuoka como Sora

como Sora Ai Kayano como Shiro

como Shiro Yōko Hikasa como Stephanie Dora

como Stephanie Dora Yukari Tamura como Jibril

como Jibril Yuka Iguchi como Clammy Zell

como Clammy Zell Mamiko Noto como Feel Nilvalen

como Feel Nilvalen Miyuki Sawashiro como Izuna Hatsuse

como Izuna Hatsuse Rie Kugimiya como Tet

El texto en la imagen promocional dice: “Bueno, juguemos“.

Dentro del evento AnimeJapan la película contará con un stand.

Via: ANN