Cine ¡Sword Art Online: Ordinal Scale entra al Top 10 de la taquilla mexicana!

La fiebre de “Sword Art Online: Ordinal Scale” invadió México y de manera espectacular, la cinta se estrenó el pasado 4 de Marzo y se posicionó en el lugar #9 de la Taquilla Mexicana al generar 3.65 millones de pesos, siendo esta la tercer cinta distribuida por Contenido Cinépolis y KEM Media (Konnichiwa Festival) en entrar en el Top 10 Nacional, el año pasado lo hizo Boruto: The Naruto Movie y el antepasado Naruto The Last.

La película fue recibida muy bien por los fans y espectadores en general quienes quedaron encantados con el mundo creado por también el autor de las novelas, Reki Kawahara, quién ha vendido más de 19 millones de copias alrededor del mundo y que han sido la base para las adaptaciones en manga, anime y ahora cine. Te dejamos nuestra reseña sin spoilers para que te animes a verla el próximo fin de semana.

“Sword Art Online: Ordinal Scale” nos lleva a un futuro cercano donde un revolucionario dispositivo llamado AUGMA permite llevar la realidad aumentada a niveles nunca antes vistos. Kirito, Asuna y compañía tendrán que descubrir los peligros del Ordinal Scale, el videojuego más popular del momento. La cinta también se encuentra en el Top 10 Japonés y tras este fin de semana se ubicó en el lugar #3 de la taquilla nipona en su tercer semana de exhibición.

“Sword Art Online: Ordinal Scale” se proyectará en México también el 11 y 12 de Marzo sólo en cines seleccionados de la cadena Cinépolis, más detalles en: http://konnichiwafestival.com/SAOMovie o en http://cinepolis.com/pelicula/sword-art-online-sao-ordinal-scale. En Estados Unidos el estreno de la cinta será el 9 de Marzo, para una sola noche mágica en cines del país norteamericano.

Vía: Canacine, Eiga.com