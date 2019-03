Cine | The Matrix regresa a las pantallas de cine

Hace 20 años una película que marcó un antes y un después en los efectos especiales y el uso de las cámaras de una manera diferente para crear efectos visuales impresionantes; hablamos de THE MATRIX, cinta estrenada en 1999 y que obtuvo 4 estatuillas en la entrega de los premios Oscar de ese año: Mejor Montaje, Mejor Sonido, Mejor Edición de Sonido y Mejores Efectos Visuales.

Para todos los fans de la cinta, y muchos que la conocieron años después y se quedaron con ganas de verla en el cine, ésta es su oportunidad ya que la cinta estará disponible en las salas de cine los días 31 de Marzo, 4, 5 y 6 de Abril; además de que no sólo estará disponible en formato normal sino que en algunos cines podremos verla en 4DX, los boletos están disponibles en la página web de Cinépolis, taquillas y app para smartphones.

The Matrix es sin duda una de las películas de culto que todo fanático de la ciencia ficción debe ver, además de que está enormemente influenciada por la película Ghost in the Shell, una referencia obligada del género cyberpunk en los medios audiovisuales.