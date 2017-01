Cine Toei Animation comparte video de “Popin Q”

Toei Animation celebró su 60 Aniversario con una película original la cuál se titula Popin Q, esta cinta de chicas mágicas tuvo su estreno el 23 de Diciembre en Japón y no logró colarse en el Top 10. Aún así Toei Animation subió un avance de 16 minutos de la película para que lo puedan disfrutar:

La historia de Popin Q se centra en cinco chicas de secundaria ocupadas en sus vidas diarias, estas chicas se conocen dentro de un mundo de fantasía luego de enviadas ahí, en este mundo conocen la crisis que este mundo está enfrentando, la única manera de evitar esta crisis es colaborar y poner sus corazones en un baile. Al no poder amar este mundo y el no poder comunicarse bien entre ellas sus corazones no pueden unirse ¿Podrán salvar a este mundo?