Cine ¡”Una Voz Silenciosa” se mantiene en el Top10 de México se anuncia BD y más funciones!

La fiebre por la conmovedora joya de Kyoto Animation “Una Voz Silenciosa” (Koe no Katachi) continúa en México, la cinta la cuál se estrenó el pasado Viernes 6 de Mayo debutó en el lugar #5 de la Taquilla Mexicana y esta semana se mantiene dentro del Top 10 de Taquilla en el #7. Esta es la cuarta cinta distribuida por Contenido Cinépolis y KEM Media (Konnichiwa Festival) en entrar en el Top 10 Nacional, el año pasado lo hizo Boruto: The Naruto Movie, el antepasado con Naruto The Last, y este 2017 es el segundo hit en cartelera después SAO: Ordinal Scale la cuál se estrenó en México el pasado mes de Marzo.

“Una Voz Silenciosa” fue la ganadora a Excelente Animación del Año por la Japan Academy, Anime del Año por el Tokyo Anime Award Festival y al Premio de la Excelencia por el Japan Media Arts Festival, es una conmovedora historia sobre la amistad y la empatía humana vista a través de Shouya, un chico con un pasado vergonzoso ya que cuando era niño intimidó a Shouko, su nueva compañera del salón la cuál sufría de sordera; sus acciones ocasionaron que Shouko fuera transferida a otro colegio. Varios años después, tras él mismo haber sufrido abuso de parte de sus compañeros, Shouya busca reencontrarse con Shouko y redimirse ¿Podrá ella perdonarlo o será demasiado tarde?

“Una Voz Silenciosa” regresará a cines en México los días 20 y 21 de Mayo en cines seleccionados de la cadena Cinépolis, más detalles en: http://konnichiwafestival.com/Koe o en www.cinepolis.com/contenidos-alternativos/pelicula/una-voz-silenciosa-koe-no-katachi.

Una Voz Silenciosa (Koe no Katachi) en Latinoamérica

Además de México la cinta se estrenó en varios países de latinoamérica como El Salvador, Guatemala, Honduras, Perú, Costa Rica y Panamá a través de Cinépolis. “Koe no Katachi” está próxima a estrenarse en Chile, Colombia, Brasil, Argentina, Paraguay, Ecuador y Bolivia. Los últimos 4 países gracias a una alianza que se realizará con Anifest en Latam y próximamente se dará más información de las funciones. Mientras la preventa ya está disponible en Chile:

Blu-ray de “Una Voz Silenciosa” (Koe no Katachi)

Además de las nuevas funciones, Konnichiwa Festival anunció a través de su cuenta de Facebook que el título estará disponible próximamente en Blu-ray y otros formatos.

Vía: Canacine, Konnichiwa Festival!