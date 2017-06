CINE Warner nos presenta grandes películas para el Día del Padre.

Quedan ya pocos días para el día del padre y es por esa razón que Warner trae para nosotros algunas recomendaciones de películas y estrenos que serán una gran opción si no sabes que regalarle a tu progenitor en su día, pero no te preocupes ya que hay películas de todo tipo y genero que al final tendrán a tú padre más que contento disfrutando alguna de estas grandes producciones que llegan en formato casero.

El hijo de Batman.

Todos sabemos que el universo animado de DC es uno de los más elogiados en cuanto a producciones de animación de super héroes se trata y para eso tenemos ésta película que nos presenta a Damian Wayne quien es hijo de Bruce Wayne (Batman) y de Thalia Al Ghul, quien por si no lo sabes es una de las mejores dentro de la liga de los asesinos, en esta cinta Bruce aprenderá a ser un mejor padre y a lidiar con las mañas que su hijo a aprendido de su madre, sin duda una muy buena opción para cualquier papá.

Lego Batman La Película

Ésta es la cinta con la que mejor podrá un padre pasar tiempo con su hijo ya que es una cinta muy divertida y tratándose de Lego es también muy imaginativa, no queda duda que cualquier padre tendrá momentos muy divertidos con esta hilarante producción.

Pacific Rim

La acción no podía faltar y es que eso es algo que ningún padre despreciaría y Pacific Rim nos da eso y más, así que no dudes ni por un momento en contar con esta película dentro de tu catalogo para disfrutar junto con Papá.

Ya para terminar no podemos dejar de recomendarte más cintas que seguro harán del día del padre algo inolvidable y que ya puedes conseguir justo ahora y entre las cuales se encuentran: Escuadrón Suicida, Animales Fantásticos y donde encontrarlos, con todo esto ya no tienes excusa para no regalarle algo genial a papá.