La Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas anunció el pasado Lunes su lista de invitaciones para nuevos miembros de este 2018 la cual incluye 928 invitaciones, rompiendo récord en la historia de la Academia. Con la intención de promover la diversidad entre los miembros de la Academia debido a las críticas de los últimos años, reforzaron sus esfuerzos y esto incluye a distinguidos miembros de la industria del cine en Japón.

Entre estos se encuentran los siguientes:

El director Makoto Shinkai es bien reconocido por Your Name (Kimi no Na Wa)(2016), la cual lo puso en el ojo de la crítica como “el nuevo Hayao Miyazaki”. Entre sus trabajos también se encuentran Children Who Chase Lost Voices (2011), 5 Centimeters Per Second (2007) y más.

El director y animador Mamoru Hosoda ha trabajado en cintas como The Boy and the Beast (2015), The Girl Who Leapt Through Time (2006) y Digimon the Movie (2000) entre otras. Su próxima cinta Mirai no Miraidebutó durante el Festival de Cine de Cannes y llegará el próximo 20 de Julio a la pantalla grande en Japón.

Yoko Kanno ha sido compositora para decenas de famosas series y cintas de anime como Porco Rosso, Macross Plus, Cowboy Bebop y mucho más, trabajando de cerca con los trabajos de Clamp.

– La directora Atsuko Hirayanagi (“Oh Lucy!”)

– El Director Sunao Katabuchi (In This Corner of the World, Mai Mai Miracle)

– La directora Ru Kuwahata (Negative Space, Something Left, Something Taken)

– El director Sion Sono (Tokyo Vampire Hotel, The Whispering Star, Tokyo Tribe)

– El actor Takeshi Kaneshiro (Red Cliff, House of Flying Daggers)

– El actor Issei Ogata (Silence, Yi Yi)

– La diseñadora Keiko Mitsumatsu (Our Little Sister/Umimachi Diary, Nobody Knows)

A pesar de esto, la Academia ya ha invitado a personalidades de la industria del cine en Japón antes, como lo son Hayao Miyasaki (Studio Ghibli), Rinko Kikuchi (The Sky Crawlers, Pacific Rim), Hiroyuki Sanada(The Dagger of Kamui, Onmyoji), entre otros.

Datos Curiosos:

En el 2002 película Spirited Away (El Viaje de Chihiro) de Miyasaki ganó el Oscar a mejor película animada y hasta la fecha sigue siendo la única cinta animada Japonesa en ganarlo.

Fuentes: The Academy of Motion Picture and Sciences y Anime News Network