¡Cobra Kai, el regreso de Karate Kid!

El regreso de Cobra Kai, 30 años después.

YouTube lanzó recientemente un show que no te puedes perder: Cobra Kai. Y es que si eres un chavorruco que creció viendo Karate Kid en la TV en los 80’s y 90’s esta serie te hará recordar tu infancia y lo mejor es que seguramente te reflejarás hoy en día con los protagonistas.

“Cobra Kai” Rivalidades que duran décadas.

Cobra Kai, se lleva a cabo 34 años después del Torneo de Karate de 1984. Johnny Lawrence (William Zabka) sigue cargando el peso de la derrota frente a Daniel Larusso (Ralph Macchio). Un borracho, desempleado, sin familia y amargado. Todos los días conduce y ve el éxito de su antiguo rival el cuál es un exitoso empresario. Pero Johnny no es un mal tipo, y lo demuestra al salvar a un chico que es acosado por varios bullies. Esto lo motiva a abrir de nuevo el Dojo Cobra Kai, hecho que hará que choque nuevamente con Daniel Larusso.

La serie es realmente refrescante, ya que nos pone en perspectiva los eventos pero vistos a través de los ojos de Johnny, quien considera que Daniel fue un cretino el cuál le robó a la novia, lo humilló constantemente y lo derrotó con un golpe ilegal. Daniel por su parte no deja tampoco el pasado atrás y cree que Johnny es peor que el Sensei Kreese… pero bueno tomando en cuenta cual es el lema de Cobra Kai: “Strike First, Strike Hard, No Mercy” (Ataca primero, ataca fuerte, sin piedad) entendemos el porqué Daniel no pueda considerar al Dojo como algo bueno.

Irónicamente Johnny y Daniel tienen muchos aspectos en común, que conforme se desarrolla la historia veremos que estos dos personajes son más parecidos de lo que creen. Veremos que Johnny es un antihéroe muy interesante y que Daniel dista de ser un héroe perfecto. Y finalmente veremos como hay rivalidades y resentimientos que duran décadas.

Cobra Kai consta de 10 episodios disponibles a través de YouTube Red y te recomendamos que lo veas ya: