Anime | Code Geass llega a Netflix

A partir de hoy 20 de julio en Netflix podrás disfrutar de Code Geass: Lelouch of the Rebellion y Code Geass: Lelouch of the Rebellion R2. Ambas temporadas suman un total de 50 capítulos con audio en japonés y subtítulos en múltiples idiomas.

El anime fue estrenado por primera vez en tierras niponas en octubre del 2006 a cargo de Sunrise, sin duda uno de los most de la serie es que el diseño de personajes estuvo a cargo de las famosas mangakas CLAMP, un aspecto que hará te enamores de los personajes.

Code Geass – Sinopsis

La historia nos habla de Lelouch Lamperouge, príncipe exiliado de Britannia, desafortunadamente se encuentra atrapado en un fuego cruzado entre las fuerzas armadas de las dos naciones. Él es capaz de escapar, sin embargo, gracias a la aparición oportuna de una chica misteriosa llamada C.C., que le otorga el Geass, apodado el “Poder de los Reyes”. El al darse cuenta del enorme potencial de su recién descubierto “poder de absoluta obediencia”, Lelouch se embarca en un viaje peligroso como el vigilante enmascarado Zero, liderando un ataque implacable contra Britannia para vengarse de una vez por todas.

No te pierdas la increíble oportunidad de ver esta serie, que sin duda, paso a la historia del anime como uno de los grandes, cargada de secretos, acción, drama, y muchos mechas.