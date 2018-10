Anime | Nuevo trailer de Code Geass: Fukkatsu no Lelouch

Bandai Namco Arts empezó a transmitir el primer trailer para la película Code Geass: Fukkatsu no Lelouch (Code Geass: Lelouch of the Re;surrection).

En el trailer conocemos nuevos personajes y la fecha de estreno de la película, que llegará a cines de Japón el 9 de Febrero de 2019.

El primer lote de boletos que estarán disponibles en preventa, incluirán un booklet con la historia Zero Requiem, un mini prólogo, escrito por Ichiro Okouchi.

Hace poco días NETFLIX subió la serie original del año 2006 a su catálogo.

Lo vimos en: ANN