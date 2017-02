Comics ¡Las novelas de Avatar llegarán a México!

Si son fans de las aventuras de Aang y quieren saber que pasó con la mamá de Zuko entre otros detalles, manténganse atentos de Editorial Kamite ya que hace unos días subieron a su Twitter un fotografía que parece indicar que distribuirán las novelas gráficas basadas en Avatar: The Last Airbender en nuestro país.

A la fecha las Novelas gráficas de Avatar se han publicado en Estados Unidos por parte de Dark Horse Comics varios tomos los cuáles les dejamos a continuación:

• The Promise – 2012

• The Search – 2013

• The Rift – 2014

• Smoke and Shadow – 2015

• North and South – 2016

De este último material concluirá el próximo 26 de Abril del 2017

Las novelas gráficas de Avatar:TLA están escritas por Michael Dante DiMartino y Bryan Koneietzko, creadores originales de Avatar: The Last Airbender y Legend of Korra, y por Gene Luen Yang. La ilustraciones son obra de Gurihiru, un equipo japonés de ilustración integrado por Chifuyu Sasaki y Naoko Kawano quienes han trabajado en Marvel Comics. Las historias de las novelas de Avatar son continuación directa de la caricatura original.