¡Comienza mayo y con esto el Konnichiwa Festival!

¡El cine japonés es para todos!

¡Comienza el mes de Mayo, mes del Festival Konnichiwa! Esta edición nos trae una selección genial de cine japonés, con películas de acción, romance, comedia y animación. La edición 2018 llegará a 19 ciudades de México a 30 Cinépolis seleccionados para mostrar 5 películas que se estarán proyectando los fines de semana de Mayo:

Calendario Konnichiwa18

5 y 6 de Mayo:

Assassination Classroom 2: Graduation

Esta película se basa en uno de los mangas más populares de Japón. Está llena de acción y ciencia ficción. Han pasado seis meses desde el inicio del año escolar. La Clase 3-E de Ia escuela Kunigigaoka no ha podido asesinar a su particular maestro, Koro-sensei. El maestro Asistente Tadaomi Karasuma les informa a los alumnos que tienen que eliminar al maestro alienígena, antes de que el gobierno lo haga. Esta divertida historia de ciencia ficción además nos mostrará más del pasado de Koro-sensei y es un conmovedor final a la popular franquicia.

¿Porqué no te la puedes perder?

Es un live action que tiene todo: ¡Acción, diversión y drama! No importa si eres fan o no, esta cinta es entretenida para todo el público, es muy amigable para los que sean nuevos al título y combina bastante bien todo los elementos incluidos los efectos especiales. Acá también te damos 5 razones del porqué no te la debes de perder.

Teiichi no kuni (Teiichi: Battle of Supreme High)

Esta es una comedia imperdible dónde conoceremos la historia de Teiichi Akaba. Su sueño es ser el Primer Ministro de Japón, pero para esto cree que primero debe ser el Presidente de su escuela. Esto desata una serie de situaciones muy divertidas que se burlan de la política, de la sociedad japonesa y hasta de la vida estudiantil. Una de las sorpresas del cine japonés del 2017, Teiichi no Kuni se convirtió en una de las comedias preferidas del público japonés.

¿Porqué no te la puedes perder?

Esta cinta fue toda una sorpresa en Japón, tomando la taquilla japonesa de sorpresa y convirtiéndose en un hit instantáneo gracias a su boca en boca, esta es una original comedia que se ríe de si misma, de la política japonesa (también aplicable a la nuestra), de los estereotipos y de todo.

12 y 13 de Mayo:

Mixed Doubles

Es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Tomita Tamako. Ella era una gran jugadora de ping pong perosu estricta madre hace que odie el deporte. Años después ella tiene una vida feliz, hasta que su novio la engaña y ella decide regresar a su pueblo natal. Ahí se encargará de la escuela de Ping Pong de su familia dónde otra vez este deporte la hará creer en los milagros, la amistad, el amor y en sí misma. Esta cinta se convirtió en la #1 de Japón en su semana de apertura donde permaneció durante varias semanas y es considerada como una de las mejores comedias románticas de los últimos años.

¿Porqué no te la puedes perder?

Mixed es una cinta que tienes que ver con tus amigos o familia, es una mezcla genial de romance, comedia y deportes, no por nada fue la comedia del año en el 2017 en Japón, es una cinta que te va a divertir y emocionar con Ping Pong.

19 y 20 de Mayo

El último fin de semana el 19 y 20 de Mayo se presentan las dos últimas obras de uno de los directores más aclamados en Japón con un estilo muy particular, Masaaki Yuasa, recientemente su trabajo más popular es el anime hit de Netflix “Devilman Crybaby”, también tiene bajo su currículum otros animes muy especiales y únicos como Space Dandy o Ping Pong The Animation.

Lu Over the Wall

Esta cinta animada nos relata la historia de Kei, un chico solitario y pesimista, pero algo que ama la música. Un día mientras toca con su banda, una sirena llamada Lu comienza a cantar con ellos convirtiéndose en un hit viral. ¿Será una sirena de verdad o son efectos especiales?

Lu Over the Wall ha ganado diversos premios entre ellos los prestigiosos Mainichi Film Awards y Mejor Cinta Animada en el festival internacional de Annecy de 2017, una cinta recomendada para toda la familia.

¿Porqué no te la puedes perder?

Lu Over the Wall es una cinta muy linda que puedes disfrutar ya seas adolescente o adulto, tierna, colorida y toca algunos temas sociales de una manera muy sencilla y entretenida.

Night is Short, Walk on Girl

El título que cierra el festival Konnichiwa es “Night is Short, Walk on Girl”. Esta cinta nos lleva a experimentar una noche muy loca en Tokio. Donde seguiremos la historia de un estudiante que quiere confesarle su amor a una chica de cabello negro. Lo que empieza como una borrachera normal de verano se transformará en un viaje sorprendente. Dónde conocerán a gente muy excéntrica, mafiosos y hasta un dios de los libros. The Night is Short, Walk on Girl ganó como Mejor Cinta en el Festival Internacional de Animación de Ottawa. También ha sido reconocida en Japón al ganar como la producción cinematográfica de animación más destacada del 2017 en los premios otorgados por la Asociación del Premio de la Academia Japonesa. Una cinta imperdible no sólo para los fans del anime si no de la animación en general.

¿Porqué no te la puedes perder?

Night is short, Walk on Girl es la ganadora de los Japan Academy Prize Awards, esto lo hace un título imperdible al competir y superar a otras historias como Napping Princess, Mary and The Witch’s Flower, Detective Conan: Crimson Letter y Fireworks. Este premio es uno de los más prestigiosos y ha sido otorgado a las siguientes películas: Summer Wars, The Girl Who Leapt Through Time, Stand By Me: Doraemon, The Boy and The Beast, entre otras.

Horarios y Cines participantes:

¡Estas son las 5 cintas que contemplan esta edición del Konnichiwa Festival, recomendamos todas para tener tres fines de semana de mucho cine japonés, pero si no hay algo para todos los gustos. Los cines los puedes consultar en la página del Konnichiwa Festival y los horarios de las funciones en Cinépolis: http://cinepolis.com/contenidos-alternativos