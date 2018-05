Dreamworks Animation reveló el primer póster de la película Como Entrenar a tu Dragon 3 (How to train your Dragon: The Hidden World). Toothless (Chimuelo en Latinoamérica) y compañía regresan para contarnos más de la aventura en que se convirtió la vida de un niño y un dragón al encontrarse en el bosque.

Esta es una película esperada por muchos (nosotros incluidos) desde ya hace varios años, ya que si bien las películas animadas americanas siempre están dirigidas a un público infantil, no pueden evitar atrapar a muchos de nosotros, tanto por sus personajes como por las historias que nos cuentan.

Como entrenar a tu Dragon 3

Lo que empezó como una amistad sin igual entre un joven vikingo y un dragón llamado se transformó en una fantástica trilogía. En este nuevo episodio, Hiccup y Toothless descubren hacia donde los lleva su destino, por un lado el vikingo tendrá el papel de jefe de la villa “Berk” junto a Astrid. Mientras que Toothless (Chimuelo) se convierte en el líder de los dragones. Mientra tanto se acerca la amenaza más grande que no habían enfrentado, junto con la aparición de un hembra dragón, de la misma especie que Toothless; situación que pondrá a prueba la amistad de nuestros protagonistas como nunca antes.

Aún no hay una fecha exacta para el estreno de la película, pero se espera que sea en el año 2019.