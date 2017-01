Concierto Se cancela concierto de Yuki Kajiura en LAX

Una mala noticia para lo fanáticos de la compositora Yuki Kajiura (Madoka Magica, Fate/Zero, SAO, Mai Hime, etc) ya que por problemas de visado Aniplex USA anunció la cancelación del concierto que se llevaría a cabo el próximo 14 de Enero en el Dolby Theatre. Los fans que hayan adquirido sus boletos tendrán su reembolso automático en cuestión de 10 días hábiles:

(1/10) We regret to announce that the Yuki Kajiura concert on January 14, 2017 at the Dolby Theatre is cancelled due to visa issues…

— Aniplex USA (@aniplexUSA) January 6, 2017