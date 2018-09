Conciertos: SCANDAL conquistó nuevamente El Plaza Condesa

Desde Osaka para el mundo.

La banda japonesa, SCANDAL, compuesta por Haruna (Guitarra y voz principal), Mami (Guitarra principal y coros), Tomomi (Bajo y voz) y Rina (Batería) se presentó con éxito nuevamente en El Plaza Condesa el pasado 14 de Septiembre en la Ciudad de México, como parte de su gira Special Thanks, la cuál incluyó fechas en Estados Unidos y en México.

Después de una íntima presentación en Escena Monterrey, las chicas de SCANDAL volvieron a ver a sus fanáticos, quienes las esperaron con mucha emoción después de 3 años de esa primer y mágica presentación en el 2015 que hizo vibrar a El Plaza Condesa como pocos artistas.

La segunda visita de SCANDAL a México

Las banda originaria de Osaka abrió la noche con Shunkan Sentimental, canción que los fanáticos del Anime sin lugar a dudas reconocimos inmediatamente al ser uno de los opening más populares de Fullmetal Alchemist: Brotherhood. El público explotó varias veces especialmente en canciones como “Koe”, “Koi suru Universe” y “Freedom Fighters”.

Mami asombró a fans y no fans con su destreza en la guitarra y su carisma llevándose varios gritos y ovaciones con cada solo y riff. Rina, con su eterna sonrisa y habilidad rítmica encantó al público. Tomomi la más tierna de las cuatro, entre bailes y sonrisas hechizó a todos los presentes y finalmente Haruna, la líder de la banda, encantó a los asistentes con su voz y presencia. En esta ocasión Haruna se veía más suelta y muy a gusto con el escenario y el público, les compartimos la galería de fotos oficial aquí.

El setlist de este año se compuso de 18 temas 5 canciones del disco “Honey” su más reciente material, pero las chicas incluyeron canciones de todos sus discos desde sus inicios hasta la fecha. Si bien en esta ocasión el Plaza no estuvo a reventar como en su presentación del 2015 dónde no cabía ni un alma, el ánimo fue casi el mismo. El público se entregó en todo momento y la banda respondió de la misma manera. La felicidad se podía ver tanto en los rostros de los fanáticos como en los de las 4 talentosas rockeras que prometieron una vez más volver.

¿Cuál fue mejor?

Haciendo una comparación entre ambos conciertos en la CDMX, el concierto del 2018 nos mostró una banda más madura, con canciones más sólidas y complicadas, una técnica refinada, energía increíble y una conexión con el público incomparable. En esta ocasión hubo una mayor conexión con el grupo y el público y se notó en el performance de la banda.

En este año la sorpresa fue que los fanáticos de SCANDAL tuvieron un festejo antes del 15 de Septiembre, Día de la Independencia. La banda le dedicó unas palabras a esta fecha gritando el tradicional “¡Viva México!” e incorporando “¡Viva SCANDAL!” al grito unísono.

Setlist Scandal 2018 ~ CDMX

Shunkan Sentimental

Awanai Tsumori no, Genki dene

Stamp!

Your song

SCANDAL BABY

Platform Syndrome

OVER

FREEDOM FIGHTERS

Departure

Morning Sun

Sisters

Koe

Koi suru Universe

Electric Girl

Take Me Out

LOVE SURVIVE

Encore:

Shoujo S

DOLL

*En negritas, canciones que se repitieron de su show del 2015.