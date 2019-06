Conferencia Square Enix | #E32019

La conferencia de Square Enix no fue tan atrayente porque presentaron en su mayoría juegos remasterizados que llegarían a nosotros pero posiblemente se convirtió en la conferencia con la mejor sorpresa.

Lo que se presentó es lo siguiente:

Final Fantasy VII Remake

Se mostraron más escenas, el cómo se juega, nuevas características cómo el modo táctico y de batalla; y por supuesto lo mejor de todo: la fecha de salida. La cuál será el 3 de marzo de 2020.

Dragon Quest Builders 2

La 2da entrega de la franquicia que es más grande y masivo que nunca. Conviértete en el mejor constructor y salva al mundo. Estará disponible el 12 de julio.

Circuit Superstars

Juego de carreras indie desarrollado por la compañía mexicana Original Fire Games. Saldrá para las diferentes consolas y PC en 2020.

Final Fantasy XIV: Shadowbringers

Se trata de un paquete de expansión que se asemejará a un juego nuevo por sí solo. Saldrá este 2 de julio.

Oninaki

Un juego RPG sobre la importancia de la reencarnación. Saldrá el 22 de agosto.

Outriders

Shooter de ambiente oscuro y moderno. Llegará en verano de 2020.

War of the Visions Final Fantasy Brave Exvius

Basado sobre Brave Exvius, esta nueva entrega nos cuenta la guerra de 5 reinos por ser la nación reinante. Aún está en desarrollo.

Kingdom Hearts III Re:Mind

Llegará este nuevo contenido descargable en invierno.

Marvel’s Avengers

5 años han pasado desde una catástrofe que azotó la ciudad, unos culpan a los Vengadores. Pero una nueva amenaza surge y habrá que reunir al equipo de nuevo. Con contenidos que llegarán regularmente al juego de manera gratuita, este título saldrá el 15 de mayo de 2020.

Algo que también se mostró y que ya se había visto en semanas anteriores es que toda la música de Final Fantasy se encuentra disponible en diferentes servicios de streaming cómo Apple Music, Spotify, Amazon Music, etc.

Muchos de los títulos que presentaron son remasterizaciones, ediciones definitivas o que simplemente llegan a nuevas consolas o PC. La lista es la siguiente:

Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition (llega en Invierno), Octopath Traveler (llega a Steam), The Last Remnant Remastered (llega a Nintendo Switch), Dragon Quest XI Echoes of an Elusive Age Definitive Edition (llega a Nintendo Switch en otoño), Romancing SaGa 3 y SaGa Scarlet Grace Ambitions (Se lanzan por primera vez fuera de Japón), Final Fantasy VIII Remastered (llega este año).

La presentación de Square Enix tuvo unas muy buenas noticias y definitivamente Final Fantasy VII Remake es lo que todo mundo está esperando. ¿Qué juegos te gustaron de los mostrados?