Anime | Las series más populares de la temporada otoño en Crunchyroll

Crunchyroll mostró el mapa de los animes más populares de cada país y región de la temporada otoño 2018 según el gusto de los usuarios. Cabe destacar que no incluyen series estrenadas en temporadas pasadas ni títulos que no están dentro del catálogo.

Latinoamérica:

Goblin Slayer es la serie más popular en Brasil y México, aunque That Time I Got Reincarnated as a Slime y Sword Art Online: Alicization tienen sus fans en algunos lugares. Zombie Land Saga tiene fans en Haití.

Europa:

En esta región están más divididas las series. Aunque JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind tiene la mayor cantidad de fans en España y Portugal, Goblin Slayer, That Time i Got Reincarnated as a Slime también aparecen en varios países.

Estados Unidos:

Canadá:

Australia:

Oriente Medio y Norte de África:

Lo vimos en: Crunchyroll